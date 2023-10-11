Электричка соединит прямым сообщением Таганрог и Батайск

14:41

С 16 октября маршрут пригородного поезда №6519 сообщением Таганрог – Ростов будет продлен до Батайска.

Из Таганрога состав по-прежнему будет отправляться в 07:04. Прибытие в Ростов – в 08:36, в Батайск – в 08:58. В пути электропоезд сделает остановки на станциях и остановочных пунктах Красный Котельщик, Вареновка, Приморка, Морская, Мержаново, Танаис, Синявская, Сафьяново, Хапры, Ростов-Западный, Темерник, Заречная, Электродепо.

Таким образом, электричка обеспечит прямое сообщение между двумя крупными городами Ростовской области. Стоимость проезда по полному маршруту составит 168 руб., для школьников и студентов – 84 руб.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.