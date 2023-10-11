Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Столбовая Московской железной дороги начался ремонт вокзала и платформ

2023-10-11 09:51
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На узловой станции Столбовая Курского направления и Большого кольца Московской железной дорогиначался ремонт вокзала и платформ.

В ходе работ будет обновлена кровля и фасад здания, внутри помещения заменят инженерные сети и систему отопления, установят новые окна, а также проведут косметический ремонт.

На платформах заменят асфальтовое покрытие и укрепят фундаменты. Кроме того, будет проведено благоустройство территории.

Ремонт планируется завершить до конца года, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

