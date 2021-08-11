Новый сервис: доставка питания на Ленинградском вокзале

16:36

На Ленинградском вокзале в Москве реализуется пилотный проект по доставке питания. Благодаря новому сервису пассажиры и посетители вокзального комплекса могут заказать чай, кофе, сэндвичи, салаты, супы и горячие блюда, приготовленные поварами бизнес-зала. Кроме того, в ассортименте представлены вода, соки и выпечка.

Сервис рассчитан на пассажиров и посетителей Ленинградского вокзала, которые планируют заказать обед в дорогу, а также для тех, кто желает перекусить в ожидании поезда. Среднее время доставки заказа – всего 10 минут. Меню обновляется ежедневно. Сервис работает в круглосуточном режиме.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, посетителю необходимо отсканировать мобильным устройством специальный QR-код, который размещен в залах ожидания № 9 и № 11. Далее, перейдя по ссылке на сайт услуги, необходимо выбрать понравившиеся позиции, удобный пункт выдачи на вокзале и оставить контактные данные для связи с курьером. Оплата производится через Apple Pay, Google Pay или по реквизитам банковской карты.

В дальнейшем сервис по доставке питания планируется запустить также на Московском вокзале в Санкт-Петербурге и вокзальном комплексе Нижний Новгород.