На Горьковской железной дороге назначены дополнительные поезда в ноябрьские праздники

15:41

В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период праздничных дней ноября на Горьковской железной дороге назначены дополнительные поезда.

Поезда будут курсировать по следующему расписанию:

Нижний Новгород – Москва:

№ 245 отправлением 2 и 6 ноября в 22:54, прибытием в 05:30.

Москва – Нижний Новгород:

№ 246 отправлением 3 и 7 ноября в 12:20, прибытием в 20:15.

Киров – Москва:

№ 231 отправлением в 3, 6 ноября 01:31, прибытием в 14:13;

№ 251 отправлением в 6 ноября в 15:45, прибытием в 05:02.

Москва – Киров:

№ 232 отправлением 3 и 6 ноября в 22:25, прибытием в 12:25;

№ 252 отправлением 3 ноября в 21:15, прибытием в 13:07.

Казань – Москва:

№ 215 отправлением 2 ноября в 07:40, прибытием в 22:10;

№ 205 отправлением 1, 3, 4, 5 ноября в 19:40, прибытием в 11:25;

№ 295 отправлением 2, 3, 6, 7 ноября в 00:58, прибытием в 16:00;

№ 247 отправлением 2, 6 ноября в 16:55, прибытием в 05:30;

№ 289 отправлением 2, 6 ноября в 15:36, прибытием в 05:10.

Москва – Казань:

№ 216 отправлением 7 ноября в 01:36, прибытием в 16:20;

№ 290 отправлением 1, 2, 4, 5, 6 ноября в 19:08, прибытием в 07:50;

№ 206 отправлением 2, 3, 6, 7 ноября в 21:30, прибытием в 10:36;

№ 292 отправлением 3, 7 ноября в 13:10, прибытием в 00:50;

№ 290 отправлением 3, 7 ноября в 19:08, прибытием в 07:50.

Казань – Санкт-Петербург:

№ 233 отправлением 1, 5 ноября в 13:10, прибытием в 11:30.

Санкт-Петербург – Казань:

№ 234 отправлением 2 и 6 ноября в 15:31, прибытием в 13:58.

Казань – Воронеж:

№ 576 отправлением 5 ноября в 20:32, прибытием в 19:55.

Воронеж – Казань:

№ 575 отправлением 4 ноября в 10:10, прибытием в 08:35.

Ижевск – Москва:

№ 231 отправлением 6 ноября в 00:50, прибытием в 22:10.

Москва – Ижевск:

№ 232 отправлением 3 и 4 ноября в 01:36, прибытием в 21:48.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.