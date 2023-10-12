На вокзале станции Липецк открыли зал ожидания для маломобильных посетителей

15:34

В общем зале ожидания вокзала станции Липецк открыли специализированное пространство Центра содействия мобильности ОАО «ЖД», где маломобильные пассажиры могут с комфортом провести время.

Удобные посадочные места адаптированы для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в кресле-коляске, а также слабовидящих, сопровождаемых собаками-проводниками. Для слабослышащих пассажиров установлена индукционная петля (приемопередатчик). Также в зале ожидания предусмотрена кнопка для вызова персонала вокзального комплекса.

Пространства для маломобильных пассажиров в настоящее время открыты на Казанском и Павелецком вокзалах Москвы, а также на вокзалах Казань-1, Набережные Челны, Кострома, Новороссийск, Ростов-Главный, Краснодар-1 и Самара. В ближайшее время запланировано открытие аналогичных залов ожидания на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге и Ленинградском в Москве.

У пассажиров с ограниченными возможностями здоровья есть возможность воспользоваться услугами Центра содействия мобильности ОАО «ЖД» по прибытии на вокзальный комплекс, во время ожидания поезда, при посадке или высадке из вагона, во время оформления проездных документов. Для этого необходимо заранее оформить заявку на сопровождение по бесплатному номеру 8-800-775-00-00, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по электронному адресу info@rzd.ru не менее чем за 24 часа до прибытия на вокзал, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.