Зимний график движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 16 октября

С 16 октября 2023 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге переходят на зимний график движения. На время традиционного снижения пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик – Свердловская пригородная компания – в соответствие с заявками регионов корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и «дачный» сезон.
В Свердловской области с 16 октября отменяются «летние» поезда, назначенные с апреля по октябрь:
Пригородный поезд № 6823/6824 Нижний Тагил – Кушва с 21 октября будет курсировать только по рабочим дням (в летний период ежедневно).
В ХМАО-Югре с 29 октября отменяются пригородные поезда № 7496/№ 6097 Сургут – Нижневартовск – Сургут.
На небольших остановочных пунктах СвЖД (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка и др.) для ряда пригородных поездов с 16 октября будут отменены введенные на летний период остановки.
Свердловская железная дорога просит пассажиров обращать внимание на изменения в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «ЖД» и АО «СПК», по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный), а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.