Зимний график движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 16 октября

14:56

С 16 октября 2023 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге переходят на зимний график движения. На время традиционного снижения пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик – Свердловская пригородная компания – в соответствие с заявками регионов корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и «дачный» сезон.

В Свердловской области с 16 октября отменяются «летние» поезда, назначенные с апреля по октябрь:

№ 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;

№ 6632 Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;

№ 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;

№ 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;

№ 6951/6952 Серов – Бокситы;

№ 6802 Нижний Тагил – Невьянск;

№ 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;

№ 6954/6953 Бокситы – Верхотурье;

№ 7082/7081 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский.

Пригородный поезд № 6823/6824 Нижний Тагил – Кушва с 21 октября будет курсировать только по рабочим дням (в летний период ежедневно).

В ХМАО-Югре с 29 октября отменяются пригородные поезда № 7496/№ 6097 Сургут – Нижневартовск – Сургут.

На небольших остановочных пунктах СвЖД (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка и др.) для ряда пригородных поездов с 16 октября будут отменены введенные на летний период остановки.

Свердловская железная дорога просит пассажиров обращать внимание на изменения в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «ЖД» и АО «СПК», по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный), а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.