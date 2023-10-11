Осваиваем новые маршруты в графике движения на 2023/2024 гг.

17:13

10 декабря 2023 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2023/2024 годы. График будет действовать в течение года.

Всего в нормативном графике по сети российских железных дорог будет предусмотрено курсирование 614 пар (одна пара – это поездка туда и в обратном направлении) пассажирских поездов, что на 16 пар больше, чем в действующем графике движения. Также до 412 пар увеличится количество поездов категорий «скорый», «скоростной» и «высокоскоростной», составив 67,1 % от общего числа пассажирских поездов (для сравнения: в существующем графике курсируют 394 пары поездов этих категорий (или 65,8 %).

Новые поезда будут назначены из Смоленска в Архангельск и Мурманск (через Москву), из Саратова в Мурманск, из Санкт-Петербурга в Таганрог, из Перми в Кисловодск и на других направлениях.

Кроме того, будет открыто прямое сообщение между Тюменью и Дербентом и беспересадочное – между Грозным и Казанью.

После перерыва, связанного с ковидом, восстановлены сообщения Минск – Минеральные Воды, Минск – Архангельск и Челябинск – Ташкент.

Для обеспечения спроса на перевозки на юг в летний период увеличена периодичность курсирования поездов в Адлер и Анапу из Калининграда и из других городов.

Отдельно утвержден план организации туристических перевозок на 2023/2024 гг. Он включает в себя как круглогодичные маршруты, так и туры выходного дня и большие круизные программы. Круглогодичные туристические поезда уже учтены в графике движения поездов, а сезонные и круизные – будут назначаться в течение года. Например, запланированы новые поезда: «По Золотому кольцу» сообщением Москва – Иваново – Ярославль – Владимир – Муром – Москва, «К горам и термам» Ростов-на-Дону – Краснодар – Туапсе – Хаджох – Краснодар – Ростов-на-Дону, «Выходные в Домбае» Ростов-на-Дону – Краснодар – Черкесск – Краснодар – Ростов-на-Дону, «Жигулёвские выходные» Москва – Сызрань – Тольятти – Самара – Москва, «Владивостокские истории» Хабаровск – Владивосток – Хабаровск и другие. Актуальная информация о туристических поездах доступна на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».