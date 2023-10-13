Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новые погодные модули установлены на девяти пассажирских платформах Северо-Кавказской железной дороги

2023-10-13 10:22
Новые погодные модули установлены на девяти пассажирских платформах Северо-Кавказской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новые комфортные модули, предназначенные для защиты пассажиров от непогоды, установлены на девяти пассажирских платформах Северо-Кавказской железной дороги.

В рамках инвестиционной программы ОАО «ЖД» четыре таких павильона обустроены на вокзале Ростов-Пригородный, три – на привокзальной площади станции Тамань-Пассажирская в Краснодарском крае и два на остановочном пункте Минутка в Кисловодске.

Погодные модули, смонтированные из современных прочных материалов, разрабатывались с учетом пожеланий пассажиров. Они представляют собой сборные конструкции с панорамным остеклением, навигационными схемами и встроенными светодиодными светильниками.

При этом автоматическая система освещения оснащена датчиками движения, позволяющими экономить электроэнергию. Предусмотрена также антивандальная защита – в модулях установлены противоударные стеклопакеты и скамейки из долговечных материалов.

В дальнейшем на Северо-Кавказской железной дороге планируется продолжить установку погодных модулей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

