С вокзалов и станций Башкирии с начала года поездами отправлено более 4,1 млн пассажиров

По итогам 9 месяцев 2023 года с вокзалов и станций Башкирского региона Куйбышевской железной дороги отправлено более 4,1 млн человек. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, поездами дальнего следования отправлено 756 тыс. пассажиров (рост составил 11,6%), в пригородном сообщении – 3,4 млн пассажиров (рост составил 21,9%).

Столь высокие показатели стали возможны благодаря разработке новых и совершенствованию уже существующих маршрутов. С 2023 года поезд Уфа – Санкт-Петербург стал скорым и курсирует ежедневно (ранее через день). С начала года в путешествие в нем отправилось около 220 тыс. пассажиров (рост составил 41% к 2022 году).

Также в текущем году впервые в Республике Башкортостан маршрут Уфа – Имеретинский Курорт начал обслуживаться двухэтажным составом, только в период с мая по сентябрь он перевез свыше 58 тыс. пассажиров.

Пригородными поездами со станций Башкирского региона с января по сентябрь текущего года отправилось 3,4 млн пассажиров, что на 21,9% превышает аналогичный показатель 2022 года и на 31% выше допандемийного 2019 года.

В пригородном сообщении железнодорожные перевозки стабильно показывают положительные результаты за счет запуска новых продуктов и перехода на инновационный подвижной состав. Отдельное внимание уделяется и развитию дополнительных сервисов в пути следования для пассажиров. Так, по ряду ключевых направлений, пассажирам доступны услуги «Wi-Fi на борту» и «Буфет на борту», организованы детские уголки и мини-библиотеки.