Пригородный поезд Ростов – Зимовники станет ежедневным с 17 октября

14:18

Пригородный поезд № 6819/6820 сообщением Ростов – Зимовники с 17 октября станет ежедневным. Ранее он курсировал 4 раза в неделю – с пятницы по понедельник.

Из Ростова-на-Дону поезд отправляется в 07:28 и прибывает в Зимовники в 13:24. В обратном направлении состав уходит в 13:41 и прибывает на вокзал Ростов-Пригородный в 19:09.

В связи с назначением в ежедневном обращении поезд Ростов – Зимовники отменяются пригородный поезд № 6830/6829 сообщением Ростов – Куберле – Ростов, который курсировали со вторника по четверг.

Напомним, что прямое сообщение между донской столицей и поселком Зимовники было открыто 4 августа. За это время новым маршрутом воспользовались более 1 тыс. пассажиров.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.