Спрос на услугу доставки малогабаритных посылок на вокзалах Забайкальской железной дороги вырос более чем на 21% с начала года

09:24

В январе-сентябре 2023 года на Забайкальской железной дороге по схеме «от вокзала к вокзалу» отправлено и получено более 8,7 тыс. малогабаритных посылок, бандеролей и писем. Это на 21,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Лидерами по количеству отправленных и принятых малогабаритных грузов по итогам 9 месяцев с начала 2023 года стали вокзалы станций Чита-2 (2,7 тыс. посылок, +11,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года), Благовещенск (2,6 тыс. отправлений, +35,6%), Белогорск (772 посылки, +3,8% к уровню 2022 года).

В настоящее время пункты приема-выдачи посылок и корреспонденции работают на 16 вокзальных комплексах ЗабЖД, которые расположены в Забайкальском крае и Амурской области.

По условиям предоставления сервиса вес посылки не должен превышать 10 кг, а сумма трех измерений – не более 150 см. Экспресс-доставка позволяет отправить корреспонденцию в 348 городов страны. Стоимость отправки – от 650 рублей. Она рассчитывается в зависимости от веса посылки и конкретного вокзала, на который ее необходимо доставить.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный) или у дежурного помощника начальника вокзала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.