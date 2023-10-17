Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменяется график движения пригородных поездов в Самарской области

2023-10-17 15:20
Изменяется график движения пригородных поездов в Самарской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

18, 22, 25, 29 октября и 1, 5 ноября в Самарской области (Куйбышевская железная дорога) изменяется расписание пригородных поездов. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры, необходимой для надежного и безопасного курсирования поездов на одном из основных участков Куйбышевской железной дороги.

В связи с работами внесены существенные корректировки в расписание движения пригородных составов на направлении Мирная – Самара – Сызрань-1. Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых из поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, часть электричек будет выведена из расписания.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

