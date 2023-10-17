Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд № 527/528 Белгород – Москва начнет курсировать по новому маршруту с 27 декабря

2023-10-17 10:39
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По просьбам пассажиров изменен маршрут поезда № 527/528 сообщением Белгород – Москва: состав начнет следовать через Елец, Лебедянь и Лев Толстой. Также в пути следования предусмотрены остановки на станциях Прохоровка, Ржава, Губкин, Старый Оскол, Касторная Новая и Ранненбург.

Из Белгорода поезд будет отправляться 27, 28 и 29 декабря 2023 года, 1, 6 и 7 января, 21 и 25 февраля, 6 и 10 марта, 26 апреля, 1, 4, 5, 7, 11 и 12 мая, 31 октября, 1 и 4 ноября 2024 года. В обратном направлении из Москвы отправление 28, 29 и 30 декабря 2023 года, 2, 7 и 8 января, 22 и 26 февраля, 7 и 11 марта, 27 апреля, 2, 5, 6, 8, 12 и 13 мая, 1, 2 и 5 ноября 2024 года.

В состав поезда будут включены купейные и плацкартные вагоны. В штабном вагоне предусмотрены места для маломобильных пассажиров и сопровождающих. Получить информацию о графике курсирования поезда и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

