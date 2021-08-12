Доля электронных продаж билетов на поезда дальнего следования на Восточно-Сибирской магистрали за 7 месяцев 2021 года составила 44%

За этот период на ВСЖД оформлено более 700 тыс. электронных билетов.
Почти 70% электронных продаж осуществляется через официальный сайт ОАО «ЖД». Услугой электронной регистрации на поезд воспользовались 400 тыс. пассажиров.
В пути следования проездные документы купили 4,4 тыс. человек.
В условиях сложной эпидемической обстановки Восточно-Сибирская железная дорога рекомендует гражданам оформлять проездные документы, пользуясь удаленными сервисами.
С подробной информацией о правилах оформления и возврата электронных билетов, электронной регистрации и прочих услугах можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.