Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Прямой поезд свяжет Волгоград и Ростов-на-Дону с 10 декабря

2023-10-17 10:31
Прямой поезд свяжет Волгоград и Ростов-на-Дону с 10 декабря
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 10 декабря этого года назначается поезд № 559/560, который свяжет Волгоград и Ростов-на-Дону.

Из Волгограда поезд будет отправляться через день в период с 10 декабря 2023 года по 24 апреля 2024 года за исключением отдельных дат. Из Ростова-на-Дону – также через день с 12 декабря 2023 года по 26 апреля 2024 года.

В пути следования предусмотрены остановки в Белой Калитве, Шахтах, Новочеркасске и ряде других городов.

В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны, в которых действует услуга по перевозке животных. Также предусмотрено купе для маломобильных пассажиров.

Получить информацию о графике курсирования поезда и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru