Прямой поезд свяжет Волгоград и Ростов-на-Дону с 10 декабря

10:31

С 10 декабря этого года назначается поезд № 559/560, который свяжет Волгоград и Ростов-на-Дону.

Из Волгограда поезд будет отправляться через день в период с 10 декабря 2023 года по 24 апреля 2024 года за исключением отдельных дат. Из Ростова-на-Дону – также через день с 12 декабря 2023 года по 26 апреля 2024 года.

В пути следования предусмотрены остановки в Белой Калитве, Шахтах, Новочеркасске и ряде других городов.

В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны, в которых действует услуга по перевозке животных. Также предусмотрено купе для маломобильных пассажиров.

Получить информацию о графике курсирования поезда и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.