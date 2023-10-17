Специализированную помощь на вокзалах Забайкальской железной дороги получили более 3 тыс. маломобильных пассажиров с начала года

09:18

В январе-сентябре 2023 года на железнодорожных вокзалах Забайкальской магистрали услугами помощи и сопровождения воспользовались более 3,1 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в Забайкальском крае – более 2,3 тыс., в Амурской области – 795 человек.

Наибольшее количество обращений зафиксировано на железнодорожных вокзалах станций Петровский Завод, Чита-2, Краснокаменск в Забайкальском крае, Свободный, Белогорск, Благовещенск и Сковородино в Амурской области.

Напомним, что маломобильным гражданам оказывается содействие при оформлении проездных документов на вокзалах, пользовании камерами хранения и другими услугами. Также им бесплатно предоставляется сервис сопровождения по территории вокзального комплекса, помощь в преодолении расстояния от или до автотранспорта. При необходимости пассажиров обеспечивают вспомогательными техническими средствами для передвижения, помогают доставить ручную кладь и сесть в поезд.

Подать заявку на оказание помощи маломобильным гражданам можно не позднее 24-х часов до момента оказания услуги в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД» (ЦСМ ЖД). Прием заявок на услуги ЦСМ ЖД осуществляется в круглосуточном режиме без выходных дней по бесплатному номеру 8-800-775-00-00, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

ЦСМ ЖД также предоставляет информацию об услугах, оказываемых на железнодорожном транспорте пассажирам с ограниченными физическими возможностями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.