Новый подземный вестибюль в Царицыно соединит Курское направление МЖД и МЦД-2 с метрополитеном

16:43

На станции Царицыно МЦД-2 железнодорожники построят новый подземный вестибюль с пересадкой на одноименную станцию метро, а также для транзитной связи между Каспийской и Луганской улицами.

Для прохода на платформы возведут 4 павильона, а спуски оборудуют эскалаторами и лифтами. Это позволит повысить комфорт пассажиров, в том числе маломобильных граждан. Пассажирские вестибюли будут иметь уникальный архитектурный облик, отсылающий к памятникам музея-заповедника «Царицыно».

Кроме того, будет реконструирован участок дороги, проходящий под путепроводом, после чего увеличится габарит проезда для автотранспорта.

В настоящее время на станции уже возведена новая платформа № 5 с навесом на всю длину, а также служебное здание для размещения оборудования микропроцессорной централизации, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.