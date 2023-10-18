На вокзалах Северной железной дороги около 11 тыс. маломобильных пассажиров получили специализированную помощь

12:16

На вокзалах, станциях и остановочных пунктах Северной железной дороги в январе-сентябре 2023 года 10,9 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями передвижения получили специализированную помощь. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года спрос на эти услуги увеличился на 12,4%.

Наиболее востребованными услуги были на вокзале Вологда. За 9 месяцев текущего года помощь здесь получили полторы тысячи маломобильных пассажиров, что на 33% больше по сравнению с аналогичном периодом 2022 года. На вокзале Ярославль-Главный число обратившихся за помощью увеличилось на 29% – до 1,4 тыс. человек. Кроме того, часто обращаются за помощью на вокзалах Архангельск, Иваново, Сыктывкар, а также на малых станциях Каджером, Нерехта, Шуя, Волга, Кожва-1, Вожега.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах Северной магистрали принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД». Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. При необходимости пассажиру предоставят кресло-коляску или каталку для лежачих больных. Все эти услуги оказывают бесплатно.

На железнодорожных вокзалах магистрали проводится работа для расширения безбарьерной среды. Так, на вокзале Великий Устюг завершены ремонтные работы в специализированной комнате отдыха с адаптированным санузлом, сейчас ведется работа по оснащению комнаты мебелью. На вокзале Иваново на входах со стороны города и перрона установлены тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля. Кнопки вызова персонала на тактильно-контрастных информационных табличках установлены на входах в основное здание вокзального комплекса Ярославль-Главный, а также на спусках в подземный переход, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.