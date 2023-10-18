Отправка посылок через вокзалы Северной железной дороги увеличилась на 4% за 9 месяцев

12:15

По системе «от вокзала к вокзалу» в январе-сентябре 2023 года с вокзалов Северной железной дороги отправлено 9,8 тыс. небольших посылок, конвертов, бандеролей – на 4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Больше всего отправлений пришлось на вокзалы Ярославль-Главный, Вологда, Ухта, Усинск, Сыктывкар. К выдаче было получено 15,1 тыс. малых почтовых отправлений.

Посылки с вокзалов отправляют ближайшими пассажирскими поездами. На Северной железной дороге в настоящее время пункты приема/выдачи функционируют на вокзалах Архангельск, Буй, Вельск, Вологда, Воркута, Галич, Данилов, Иваново, Инта, Исакогорка, Кинешма, Княжпогост, Коноша, Кострома, Котлас-Южный, Лабытнанги, Микунь, Няндома, Печора, Плесецкая, Рыбинск, Северодвинск, Сосногорск, Сыктывкар, Усинск, Ухта, Череповец, Шарья, Ярославль-Главный, Ярославль-Московский.

Для оформления малых почтовых отправлений (весом до 10 кг и размером, не превышающем 160 см по сумме трех измерений – высоты, длины и ширины) необходимо обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала, у которого можно получить информацию о пунктах приема/выдачи, произвести предварительный расчет стоимости отправки посылки. При себе иметь паспорт, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.