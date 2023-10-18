Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Вечерний поезд сообщением Ростов – Азов станет ежедневным

2023-10-18 11:56
С 21 октября вечерний поезд № 6032/6031 сообщением Ростов – Азов на Северо-Кавказской магистрали станет ежедневным. Ранее он курсировал только в будние дни.

Из Ростова-на-Дону электропоезд будет отправляться в 19:20 и прибывать в Азов в 20:23. В обратном направлении отправление в 20:57, а прибытие в 21:56.

В пути следования поезд сделает остановки на станциях и остановочных платформах: Заречная, 352 км, Электродепо, Батайск, 3 км, Стройдеталь, Весна (12 км), Кулешовский, 23 км, Красногоровка.

В настоящее время на направлении Ростов – Азов в будние дни курсируют шесть пар пригородных поездов, а в выходные и праздничные дни – две пары. Стоимость проезда по полному маршруту составляет 84 руб., для студентов и школьников действует скидка 50%.

Напомним, с июня 2023 года в Азов организована туристическая программа на электропоезде. В ближайший тур можно отправиться 28 октября. В программе – театрализованная встреча на перроне, посещение Азовского историко-археологического музея, пешеходная иммерсивная экскурсия и вкусный комплимент. Ознакомиться с программой и оформить заказ можно на сайте АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» в разделе «Туризм», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

