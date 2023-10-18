Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Из Архангельской, Вологодской, Ярославской областей можно ездить поездом без пересадок до Смоленска с декабря

2023-10-18 11:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 12 декабря ОАО «ЖД» запускает прямой поезд № 142/141 Архангельск – Смоленск. Он будет курсировать через день с остановками на станциях СЖД в Архангельской, Вологодской, Ярославской областях, в том числе в Вологде и Ярославле.

Также с 14 декабря до Смоленска продлевается маршрут поезда № 143/144 Мурманск – Ярославль с беспересадочными вагонами Мурманск – Архангельск. Из Смоленска им можно отправиться с 11 декабря.

Поезд № 142/141 Архангельск – Смоленск будет отправляться из Архангельска в 5:25, прибывать в Смоленск на следующие сутки в 7:43, отправляться из Смоленска в 19:35, прибывать в Архангельск на следующие сутки в 23:20.

Поезд № 143/144 Мурманск – Смоленск будет отправляться из Мурманска в 6:15, делать остановки в Вологде в 13:26-14:05, в Ярославле – в 19:32-20:07 и прибывать в Смоленск в 7:43. Из Смоленска отправление назначено на 19:35 с остановками в Ярославле в 7:27-7:57, в Вологде в 12:03-12:20, время прибытия в Мурманск – 18:40. В пути поезд будет находиться два дня.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», в билетных кассах дальнего следования, в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

