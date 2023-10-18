Количество отправленных посылок на вокзалах Горьковской железной дороги выросло на 10% в январе-сентябре

11:11

В январе-сентябре 2023 года на вокзалах Горьковской железной дороги сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «от вокзала к вокзалу» воспользовались 30,5 тыс. человек. Это на 10% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 18,5 тыс. стали получателями бандеролей, порядка 12 тыс. – сами отправляли корреспонденцию.

Чаще всего сервисом пользуются жители Нижнего Новгорода. За 9 месяцев 2023 года услугой доставки посылок здесь воспользовались 8,2 тыс. человек. Из них 4,8 тыс. человек стали получателями бандеролей из других городов, 3,4 тыс. – сами отправляли корреспонденцию из Нижнего Новгорода. Сервис также пользуется спросом у жителей Казани, Кирова и Ижевска.

Данной услугой можно воспользоваться на всех вокзалах Горьковской магистрали. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Для отправления или получения бандероли необходимо обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале и заказать услугу по установленной форме. При себе нужно иметь паспорт и контактные данные получателя. Режим работы пунктов можно уточнить на нашем сайте в разделе «Перевозка посылок».

Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.