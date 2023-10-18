Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В октябре на выходные дни отменяется курсирование электропоездов на дивногорском направлении Красноярской железной дороги

2023-10-18 09:27
В октябре на выходные дни отменяется курсирование электропоездов на дивногорском направлении Красноярской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

21-22 и 28-29 октября, по субботам и воскресеньям, движение электропоездов на направлении от станции Енисей до Дивногорска осуществляться не будет. Это связано с необходимостью проведения дополнительных ремонтных работ.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за временные неудобства.

Напомним, капитальный ремонт 30-километровой ветки Енисей – Дивногорск стартовал в апреле. На первом этапе специалисты КрасЖД уложили на линии новый путь на железобетонном основании.

С 20 июня до середины октября, то есть в пик туристического и дачного сезона, реконструкцию вели в ночное время, чтобы не останавливать движение электропоездов.

Сейчас специалисты завершают работы по модернизации линии в рамках второго этапа – ведут выправку железнодорожного полотна. В связи с техническими требованиями к проведению оставшихся сезонных ремонтных мероприятий принято решение сделать это в кратчайшие сроки.

В будние дни электропоезда до Дивногорска будут курсировать по обычному расписанию.

Информацию о движении электропоездов можно получить по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8-800-775-00-00, на нашем сайте, в мобильном приложение «ЖД Пассажирам», на сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru