В октябре на выходные дни отменяется курсирование электропоездов на дивногорском направлении Красноярской железной дороги

09:27

21-22 и 28-29 октября, по субботам и воскресеньям, движение электропоездов на направлении от станции Енисей до Дивногорска осуществляться не будет. Это связано с необходимостью проведения дополнительных ремонтных работ.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за временные неудобства.

Напомним, капитальный ремонт 30-километровой ветки Енисей – Дивногорск стартовал в апреле. На первом этапе специалисты КрасЖД уложили на линии новый путь на железобетонном основании.

С 20 июня до середины октября, то есть в пик туристического и дачного сезона, реконструкцию вели в ночное время, чтобы не останавливать движение электропоездов.

Сейчас специалисты завершают работы по модернизации линии в рамках второго этапа – ведут выправку железнодорожного полотна. В связи с техническими требованиями к проведению оставшихся сезонных ремонтных мероприятий принято решение сделать это в кратчайшие сроки.

В будние дни электропоезда до Дивногорска будут курсировать по обычному расписанию.

Информацию о движении электропоездов можно получить по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8-800-775-00-00, на нашем сайте, в мобильном приложение «ЖД Пассажирам», на сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.