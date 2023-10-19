Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Специализированную помощь на вокзалах Куйбышевской железной дороги с января по сентябрь получили 13 тыс. маломобильных пассажиров

2023-10-19 15:13
За 9 месяцев 2023 года на железнодорожных вокзалах Куйбышевской магистрали услугами помощи и сопровождения воспользовались 13 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в Самарской области – 5 тыс., в Республике Башкортостан – 3,5 тыс. человек.

Наибольшее количество обращений зафиксировано на железнодорожных вокзалах станций Самара, Уфа, Пенза, Ульяновск, Сызрань и Саранск.

Маломобильным гражданам оказывается содействие по прибытии на вокзал, при передвижении по его территории, а также при пользовании камерами хранения и при оформлении проездных документов. При необходимости пассажиров обеспечивают вспомогательными техническими средствами для передвижения, помогают доставить ручную кладь и сесть в поезд.

Напомним, что подать заявку на оказание помощи гражданам данной категории можно в любое время, обратившись в Центр содействия мобильности ОАО «ЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, звонок по России бесплатный. Центр также предоставляет информацию обо всех услугах, оказываемых на железнодорожном транспорте пассажирам с ограниченными физическими возможностями, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

 

