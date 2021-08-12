Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 15 августа в Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов

2021-08-12 14:44
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Между правительством Республики Мордовия и АО «Башкортостанская ППК» подписано дополнительное соглашение к договору на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории региона.

Согласно подписанному документу, будут назначены дополнительные пригородные поезда, увеличена их составность и количество рейсов, разработано более удобное расписание прибытия и отправления и удлинены маршруты следования. Всего по территории Республики Мордовия будет курсировать 13 пригородных поездов взамен ранее назначенных 9.

Так, для поездов, курсирующих ранее на участке Воеводское – Рузаевка протяженностью 35 км, маршрут удлинился на 26 км до Саранска. Это позволило связать напрямую станции Воеводское и Саранск. Для пригородного поезда Красный Узел – Зубова Поляна, маршрут которого проходит и через Саранск, и через Рузаевку, время прибытия и отправления привязали к началу и завершению рабочего дня, а также к работе медицинских и ведомственных учреждений, что позволит пассажирам совершать поездки «одним днем» в столицу Республики Мордовия и обратно.

Ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно на станциях, остановочных пунктах, на официальных сайтах ОАО «ЖД» и АО «Башкортостанская ППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД. 

