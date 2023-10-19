Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Около 10 тыс. пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах Юго-Восточной железной дороги за 9 месяцев

2023-10-19 10:28
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-сентябре услугами сопровождения на вокзалах Юго-Восточной железной дороги воспользовались 9 тыс. 907 пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, что на четверть больше чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество заявок на поступило на вокзалы станций Воронеж-1 (1776), Воронеж Южный (1573), Белгород (1365) и Липецк (1253).

Пассажиры воспользовались следующими сервисами: встреча, сопровождение, оказание помощи при посадке/высадке в поезда дальнего следования, оформление билетов, предоставление места для временного пребывания, перемещение и погрузка багажа. Также им предоставлялись вспомогательные технические средства – вертикальные передвижные подъемные платформы для посадки в вагон, наклонные стационарные подъемники, специальные устройства для подъема по лестнице.

Заявку на сопровождение можно оформить в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД» по бесплатному номеру 8-800-775-00-00, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по электронному адресу info@rzd.ru не менее чем за 24 часа до прибытия на вокзал, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

