Вокзал Екатеринбург вошел в лидеры страны по количеству видеоконсультаций через терминалы

09:29

Вокзал Екатеринбург Свердловской железной дороги вошел в тройку лидеров по стране по количеству звонков, обработанных операторами справочных видеотерминалов. За 9 месяцев 2023 года консультацией оператора через интерактивные справочные видеотерминалы, установленные на вокзале Екатеринбург, воспользовались 13,1 тыс. человек (Краснодар-1 – 19,8 тысяч видеоконсультаций, Пенза-1 – 13,4 тысячи).

В целом на вокзалах сети ОАО «ЖД» за 9 месяцев операторы видеотерминалов обработали около 258 тысяч звонков. Обычно посетители вокзальных комплексов уточняют у специалистов расписание поездов, наличие билетов, варианты пересадок, а также номера путей отправления и прибытия. Но иногда пассажиры задают и весьма нестандартные вопросы.

Например, посетительница Белорусского вокзала позвонила по видеосвязи и попросила помочь ей проложить маршрут до Бразилии. Молодой человек с ребенком обращался к оператору с просьбой спеть малышу песенку «В лесу родилась елочка». Также в этом году разгорелся целый спор между двумя пенсионерками, которые после консультации со специалистом начали активно обсуждать, робот оператор или нет.

В настоящее время современные интерактивные устройства установлены более чем на 350 вокзальных комплексах страны, в том числе на 16 крупных вокзалах Свердловской магистрали: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Камышлов, Серов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск-1, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Коротчаево, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.