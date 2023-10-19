Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Вокзал Екатеринбург вошел в лидеры страны по количеству видеоконсультаций через терминалы

2023-10-19 09:29
Вокзал Екатеринбург вошел в лидеры страны по количеству видеоконсультаций через терминалы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вокзал Екатеринбург Свердловской железной дороги вошел в тройку лидеров по стране по количеству звонков, обработанных операторами справочных видеотерминалов. За 9 месяцев 2023 года консультацией оператора через интерактивные справочные видеотерминалы, установленные на вокзале Екатеринбург, воспользовались 13,1 тыс. человек (Краснодар-1 – 19,8 тысяч видеоконсультаций, Пенза-1 – 13,4 тысячи).

В целом на вокзалах сети ОАО «ЖД» за 9 месяцев операторы видеотерминалов обработали около 258 тысяч звонков. Обычно посетители вокзальных комплексов уточняют у специалистов расписание поездов, наличие билетов, варианты пересадок, а также номера путей отправления и прибытия. Но иногда пассажиры задают и весьма нестандартные вопросы.

Например, посетительница Белорусского вокзала позвонила по видеосвязи и попросила помочь ей проложить маршрут до Бразилии. Молодой человек с ребенком обращался к оператору с просьбой спеть малышу песенку «В лесу родилась елочка». Также в этом году разгорелся целый спор между двумя пенсионерками, которые после консультации со специалистом начали активно обсуждать, робот оператор или нет.

В настоящее время современные интерактивные устройства установлены более чем на 350 вокзальных комплексах страны, в том числе на 16 крупных вокзалах Свердловской магистрали: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Камышлов, Серов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск-1, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Коротчаево, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru