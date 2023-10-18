Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Время в пути следования межобластного туристического поезда Белгород – Курск – Поныри сократится с 22 октября

2023-10-18 16:36
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 22 октября на 5 минут сократится время в пути следования межобластного туристического поезда Белгород – Курск – Поныри на участке Белгород – Курск.

Из Белгорода состав будет отправляться в 10:10, прибывая на станцию Курск в 12:12 и на станцию Поныри в 13:06. В обратном направлении из Понырей поезд отправится в 16:25, прибывая на станцию Курск в 17:13 и на станцию Белгород в 19:42.

Напомним, что регулярные рейсы межобластного туристического поезда Белгород – Курск – Поныри начались 8 октября. Состав курсирует по воскресеньям. Остановки предусмотрены на станциях и остановочных пунктах: Беломестная, Гостищево, Сажное, Беленихино, Звонница, Парк Победы, Прохоровка, Музейный комплекс, Ржава, Солнцево.

Стоимость проезда по маршруту Белгород – Курск – Поныри – 523 рубля 70 копеек (Белгород – Курск – 363 рубля 90 копеек, Курск – Поныри – 159 рублей 80 копеек). Для школьников и студентов предусмотрена скидка – 50% от стоимости билета, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

