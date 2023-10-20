6,6 тыс. пассажиров перевез из Воронежа в Дивногорье пригородный экскурсионный поезд в 2023 году

15:14

За туристический сезон – с 29 апреля по 7 октября – пригородный экскурсионный поезд перевез по специальному беспересадочному маршруту Воронеж – Копанище – Воронеж 6586 пассажиров, совершив 38 рейсов.

Напомним, что туристические поездки по беспересадочному пригородному маршруту в Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь и природный музей-заповедник «Дивногорье» осуществляются с 2016 года. На выбор предлагаются 2 туристические программы: посещение монастыря или пешая обзорная экскурсия, включающая знакомство с уникальными меловыми ландшафтами, пещерным храмом Сицилийской Иконы Божией матери середины ХVII века, Маяцким городищем IX-X веков.

За 8 лет было организовано 172 рейса, перевезено более 35 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.