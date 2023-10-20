На Ладожском вокзале открылся зал ожидания для маломобильных посетителей

14:31

Маломобильные пассажиры на Ладожском вокзале теперь могут провести время и отдохнуть в специализированном зале ожидания, который находится в отдельном помещении площадью около 73 м². Одновременно в нем могут разместиться более 20 человек.

Зал оборудован комфортными местами для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в креслах-колясках и лежачих посетителей. Отдельные места имеются и для собак-проводников. Также здесь установлены табло с расписанием поездов и кнопка вызова персонала.

Специализированное пространство оснащено индукционным оборудованием и информационными мнемосхемами. Помимо этого, у пассажиров есть возможность воспользоваться душевой и санитарными комнатами, а дети могут провести время в игровом уголке.

Кроме того, на вокзале доступны услуги Центра содействия мобильности ОАО «ЖД». Его сотрудники готовы помочь маломобильным пассажирам по прибытии на вокзальный комплекс, во время ожидания поезда, при посадке или высадке из вагона, во время оформления проездных документов. Стоит отметить, что с начала года Ладожский вокзал посетили более пяти тысяч маломобильных пассажиров.

Специализированные залы ожидания открыты на Казанском и Павелецком вокзалах Москвы, а также на вокзалах Казань-1, Набережные Челны, Кострома, Новороссийск, Ростов-Главный, Краснодар-1, Самара и Липецк. В ближайшее время запланировано открытие аналогичных пространств на Ленинградском вокзале в Москве и вокзале Казань-Восстание, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.