Свердловская железная дорога назначила дополнительные рейсы «Орлана» до парка «Оленьи ручьи» 28 и 29 октября

2023-10-20 14:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с высоким спросом Свердловская железная дорога назначила 28 и 29 октября дополнительную пару пригородных поездов из Екатеринбурга до популярного туристического объекта Свердловской области – природного парка «Оленьи ручьи» (о.п. Бажуково). Финальный рейс поезда № 7011/7012 Екатеринбург – Михайловский завод в этом туристическом сезоне состоится в воскресенье, 29 октября.

Перевозки выполняются на рельсовом автобусе РА-3 «Орлан». Отправление из столицы Урала в 08:13 (здесь и далее время местное), прибытие на остановку Бажуково в 10:50. В обратную сторону отправление из Бажуково в 17:26, прибытие в Екатеринбург в 20:11. Время в пути от Екатеринбурга до Бажуково – 2 часа 37 минут. Остановки – Дружинино, Бажуково, Аракаево. Днем туристы смогут насладиться общением с природой, а вечером вернуться домой.

Билеты на дополнительные рейсы «Орлана» уже в продаже. Их можно приобрести в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда в одну сторону до Бажуково составляет 318 рублей по полному тарифу. Проездные документы оформляются с указанием мест: при посадке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Также все желающие могут приобрести у туроператора пакет с экскурсионным обслуживанием.

Напомним, поезд № 7011/7012 курсирует по выходным и праздничным дням в режиме экспресса с весны до середины осени (в пиковое время – с дополнительными рейсами по пятницам). Вагоны рельсового автобуса РА-3 «Орлан» оборудованы туалетами, мягкими сиденьями, системой очистки воздуха, климатической установкой, подъемниками для маломобильных пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

