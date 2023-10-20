Услуга по перевозке домашних животных без сопровождения владельцев продолжает набирать популярность на Юго-Восточной железной дороге

12:53

За 9 месяцев с вокзалов Юго-Восточной железной дороги отправлено более 3 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев. Это на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество домашних любимцев, в основном кошек и собак, отправлено с вокзалов станций Воронеж (942), Белгород (523), Липецк (445). Самыми необычными «пассажирами» стали попугай, ящерица и аквариумные креветки.

Перевозка животных в багажных купе без сопровождения владельцев осуществляется на сети железных дорог с 2018 года. С момента появления такой услуги с вокзалов ЮВЖД самостоятельное путешествие совершили 11 тыс. 362 питомца.

Напомним, к поездке без сопровождения владельцев допускаются домашние (комнатные) животные из категорий, разрешенных для перевозки в поездах дальнего следования. Перевозочный документ оформляется в специализированных багажных кассах ЮВЖД на станциях Воронеж-1, Поворино, Лиски, Россошь, Борисоглебск (Воронежская область), Балашов-Пассажирский (Саратовская область), Белгород, Старый Оскол (Белгородская область), Липецк (Липецкая область), Тамбов-1 и Мичуринск-Уральский (Тамбовская область).

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.