Дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород – Моховые горы продолжат курсировать на Горьковской железной дороге

09:41

Курсирование дополнительных поездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы продлено до 22 октября. Соответствующее решение Горьковской железной дороги связано с продолжением профилактических работ на канатной дороге Нижний Новгород – Бор.

Напомним, дополнительные электрички были назначены на этом направлении 2 октября.

С 21 по 22 октября пригородные поезда будут курсировать по следующему расписанию:

Нижний Новгород – Моховые Горы:

№ 6236 отправлением в 12:23, прибытием в 13:03;

№ 6238 отправлением в 14:35, прибытием в 15:15;

№ 6240 отправлением в 15:22, прибытием в 16:06;

№ 6248 отправлением в 19:32, прибытием в 20:11.

Моховые Горы – Нижний Новгород:

№ 6215 отправлением в 13:11, прибытием в 13:50;

№ 6217 отправлением в 15:27, прибытием в 16:07;

№ 6219 отправлением в 16:26, прибытием в 17:06;

№ 6227 отправлением в 19:26, прибытием в 19:59.

