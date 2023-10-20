Дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород – Моховые горы продолжат курсировать на Горьковской железной дороге

Курсирование дополнительных поездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы продлено до 22 октября. Соответствующее решение Горьковской железной дороги связано с продолжением профилактических работ на канатной дороге Нижний Новгород – Бор.
Напомним, дополнительные электрички были назначены на этом направлении 2 октября.
С 21 по 22 октября пригородные поезда будут курсировать по следующему расписанию:
Нижний Новгород – Моховые Горы:
- № 6236 отправлением в 12:23, прибытием в 13:03;
- № 6238 отправлением в 14:35, прибытием в 15:15;
- № 6240 отправлением в 15:22, прибытием в 16:06;
- № 6248 отправлением в 19:32, прибытием в 20:11.
Моховые Горы – Нижний Новгород:
- № 6215 отправлением в 13:11, прибытием в 13:50;
- № 6217 отправлением в 15:27, прибытием в 16:07;
- № 6219 отправлением в 16:26, прибытием в 17:06;
- № 6227 отправлением в 19:26, прибытием в 19:59.
Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить:
- в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00;
- в справочной службе на железнодорожных вокзалах;
- в пригородных билетных кассах;
- на официальном сайте ОАО «ЖД»;
- на сайте пригородной компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.