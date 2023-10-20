Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Почти 800 домашних животных перевезено без сопровождения хозяев по Восточно-Сибирской железной дороге

2023-10-20 09:11
Почти 800 домашних животных перевезено без сопровождения хозяев по Восточно-Сибирской железной дороге
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – сентябре 2023 года 780 домашних питомцев совершили поездку без сопровождения хозяев в поездах АО «ФПК», отправляющихся со станций Восточно-Сибирской железной дороги. Это почти на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В основном без сопровождения владельцев путешествовали собаки и кошки. Среди необычных животных – енот, белка и черепаха. Чаще всего в «самостоятельную» поездку питомцы отправлялись из Иркутска и Братска.

Напомним, что перевозить животных без сопровождения владельцев можно во всех поездах дальнего следования АО «ФПК», если эти поезда курсируют внутри страны, а в составе штабного вагона есть багажное купе.

В пути следования за животными присматривает проводник, но создать питомцу комфортные условия для поездки – обязанность хозяина. Животному необходимо подобрать клетку или переноску, позаботиться о достаточном количестве воды, корма и так далее.

Оформить перевозку можно в специализированных кассах на вокзалах, для этого отправителю необходимо заранее заполнить заявление. Его образец можно найти на сайте ОАО «ЖД».

С подробной информацией о правилах оказания услуги можно ознакомиться на сайте rzd.ru в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

