Туристический поезд «Сочи» перевез в 2023 году более 40 тысяч пассажиров

10:08

23 октября поезд № 927/928 «Сочи», курсирующий по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра, завершает туристический сезон.

В текущем году он перевез более 40 тысяч пассажиров. Новинкой этого сезона стал гастрономический тур «Вкус Абхазии», в рамках которого путешественники могли посетить форелевое хозяйство, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сыров и вяленого мяса.

Для удобства туристов также было изменено расписание: они стали прибывать на вокзал Гагра почти на два часа раньше, а отправляться обратно – на полчаса позже.

В конце сезона в состав поезда был включен новый обзорный вагон, из которого можно любоваться пейзажами Абхазии.

Туристический поезд «Сочи» возобновит свое курсирование на новогодние праздники: 31 декабря, а также со 2 по 7 января. Продажи билетов и экскурсий на эти даты уже открыты, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.