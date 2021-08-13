Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый пригородный электропоезд вышел на маршрут в Приморском крае

2021-08-13 10:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

13 августа на Дальневосточной магистрали состоялось торжественное отправление нового пригородного электропоезда по маршруту Владивосток – Аэропорт Кневичи. В мероприятии приняли участие начальник ДВЖД Николай Маклыгин, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Масштабное обновление пригородных поездов является одной из стратегических задач холдинга ОАО «ЖД». В 2021 году это уже второй электропоезд серии ЭП3Д, который начал обслуживать пассажиров на маршрутах пригородного сообщения Приморья. Также в июле аналогичный состав появился и в Хабаровском крае. Новые электропоезда поступили на ДВЖД в рамках реализации проекта «Дальневосточная дорога – полигон опережающего развития».

Современный ЭПЗД будет использоваться на наиболее востребованных направлениях, связывающих Владивосток с Уссурийском, Спасском-Дальним, Находкой и другими городами Приморского края. Обновление состава позволит обеспечить растущий спрос на пассажирские перевозки в пригородном сообщении, а также создаст более комфортные условия для поездок жителей и гостей Дальнего Востока.

Отметим, что в Приморье задействовано 45 пригородных маршрутов. С начала года по ним перевезено около 3 млн человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

