Новый поезд Нижний Новгород – Минск начнет курсировать с декабря

2023-10-23 09:15
Новый поезд Нижний Новгород – Минск начнет курсировать с декабря
Для улучшения транспортного обслуживания и в связи с высоким спросом на поездки в российско-белорусском сообщении с 13 декабря на Горьковской железной дороге назначен новый пассажирский поезд сообщением Нижний Новгород – Минск.

В первый рейс поезд отправится из Нижнего Новгорода 13 декабря в 15:47 и прибудет в Минск 15 декабря в 10:16. Обратно из Минска поезд отправится 15 декабря в 21:57, прибудет в Нижний Новгород 17 декабря в 15:05. Время указано местное.

Поезд в составе 5 вагонов будет курсировать раз в неделю. На маршруте следования предусмотрены остановки в Саранске, Пензе, Туле, Смоленске и ряде других населенных пунктов.

В составе поезда плацкартные и купейные вагоны. Также предусмотрено купе для маломобильных пассажиров.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Ранее путешествовать между Нижним Новгородом и столицей Республики Беларусь можно было только с пересадками. Для удобства пассажиров было принято решение о запуске беспересадочного маршрута через Пензу.

