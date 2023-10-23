Более 16 тысяч человек посетили экскурсии на вокзалах с начала 2023 года

16:36

Участниками экскурсий на вокзалах стали более 16 тысяч человек с начала текущего года. Это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее востребованный среди экскурсантов (3,3 тыс. человек) – самый высокий в стране вокзальный комплекс Самара. Посетители могут подняться на смотровую площадку и насладиться завораживающими видами города с высоты 100 метров, а также познакомиться с экспозицией музея Куйбышевской железной дороги. Но наиболее интересный формат знакомства с вокзалом предлагается здесь для школьников. Проходя квест, они посещают самые интересные и знаковые места вокзала, многие из которых недоступны для обычных пассажиров – зимний сад с фонтаном, помещение дикторской, а также мурал высотой порядка 3 метров с изображением вокзала.

Вторым по посещаемости экскурсий (2,8 тыс. человек) стал Казанский вокзал Москвы, где посетители также могут подняться на смотровую площадку и полюбоваться столичными достопримечательностями с высоты птичьего полета. Кроме того, у пассажиров есть возможность познакомиться с историей вокзала с помощью аудиогида.

Аналогичный формат экскурсии доступен пассажирам на Витебском вокзале Санкт-Петербурга. Старейший вокзал страны также входит в тройку наиболее популярных среди экскурсантов (2,7 тыс. человек). Аудиогид рассказывает слушателям, как императора убеждали в необходимости строительства первой железной дороги, переносит экскурсантов в прошлое – в день отправления первого пассажирского паровоза в России, а также объясняет, почему именно на Витебском вокзале были сняты культовые киноленты.

Всего же экскурсии можно посетить на 34 вокзалах страны. Один из самых масштабных проектов реализован на Ленинградском вокзале Москвы, где все желающие могут услышать иммерсивный аудиоспектакль, включающий в себя элементы квеста, экскурсии и театральной постановки.

Также пассажиры могут выбрать традиционные экскурсии с гидом. Например, на Киевском вокзале столицы, где у посетителей есть возможность увидеть старинные башенные часы, механизм которых часовщик до сих пор заводит вручную. А экскурсанты в Челябинске во время экскурсии встречают шахматные фигуры величиной в человеческий рост и останавливаются на уникальной акустической точке.

Необычная экскурсия ждет посетителей вокзала Курган. Они буквально переносятся в типичную, но уже забытую советскую квартиру с радиолой, пластинками и детскими игрушками. Примечательно, что экспозицию регулярно пополняют пассажиры, которые после посещения выставки передают в музей различные предметы и вещи.

Отметим, что к экскурсионному проекту «Вокзалы России» в скором времени присоединятся еще несколько вокзальных комплексов. Например, в Красноярске будет запущен квест, в Челябинске – аудиоэкскурсия, а в Магнитогорске планируется открытие комнаты-музея.