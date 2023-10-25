Порядок курсирования некоторых пригородных поездов в Свердловской области изменится в праздничные выходные ноября

14:53

В праздничные дни ноября на Свердловской железной дороге изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов.

В Свердловской области в понедельник, 6 ноября, отменяются рейсы пригородных поездов, курсирующих только по рабочим дням. Это городской электропоезд Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№ 6110/6112/6113), а также дневной рейс пригородного поезда сообщением Шарташ – Верхняя Пышма. Музей – Шарташ (№№ 6379/6381). На один день (4 ноября) отменяются рейсы пригородных поездов №№ 6053/6055/6056 Аэропорт «Кольцово» – Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт «Кольцово».

6 ноября назначаются дополнительные рейсы поездов, которые курсируют только по выходным дням: № 6465 и № 6471 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил.

Кроме того, изменения затронут пригородные «Ласточки» в направлении Нижнего Тагила, Кузино и Шали:

№ 7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:58, здесь и далее – время местное) назначен 6 ноября вместо 5 ноября;

№ 7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43) назначен 7 ноября вместо 6 ноября;

№ 7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:58) назначен 5 ноября вместо 6 ноября;

№ 7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40) назначен 6 ноября вместо 7 ноября;

№ 7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 12:13) назначен 6 ноября вместо 5 ноября.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. С более подробной информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.