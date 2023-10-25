На Ленинградском вокзале Москвы открылся зал ожидания для маломобильных посетителей

14:13

25 октября на Ленинградском вокзале открылся новый специализированный зал ожидания Центра содействия мобильности ОАО «ЖД».

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Иван Колесников, председатель комитета Государственной думы РФ по экономической политике Максим Топилин, депутат Государственной думы РФ Михаил Терентьев, представители Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.

«Сегодня мы открываем уже 17 зал ожидания для маломобильных пассажиров. Здесь созданы все условия, учитывающие потребности пассажиров с инвалидностью. Ленинградский вокзал является одним из лидеров по количеству заявок на сопровождение и оказание помощи: с начала текущего года уже более 6 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались этой услугой (+34% к прошлому году). Сотрудники службы помощи встречают пассажиров, сопровождают их по территории вокзала и оказывают помощь в перемещении ручной клади и посадке в поезд», – сказал Иван Колесников.

В новом зале ожидания площадью порядка 141 м2 могут одновременно разместиться 35 посетителей.

Одним из главных преимуществ специализированного пространства является его расположение. Зал ожидания находится в отдельном помещении, где предусмотрены адаптированные санитарные комнаты, душевая, детский игровой уголок и стойка регистрации гостей.

Комфортное размещение в зале ожидания обеспечивают удобные места для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в креслах-колясках и для лежачих посетителей. Также здесь установлены табло с расписанием поездов, кнопка вызова персонала, индукционное оборудование, информационные мнемосхемы и справочный видеотерминал, позволяющий получить видеоконсультацию со специалистом, в том числе и на русском жестовом языке.

В настоящее время специализированные залы ожидания доступны для посещения на Казанском, Павелецком и Восточном вокзалах в Москве, Ладожском – в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Казань-1, Набережные Челны, Кострома, Новороссийск, Ростов-Главный, Краснодар-1, Самара, Липецк, Стерлитамак, Зеленогорск и Челябинск и Новокузнецк (пригородные).

«В дальнейшем мы планируем продолжать данную работу. До конца этого года аналогичные залы ожидания откроют свои двери для маломобильных пассажиров на Ярославском вокзале г. Москвы, Московском вокзале г. Санкт-Петербурга, а также вокзалах Сочи, Адлер и Восстание (Казань-2)», – сообщил замглавы ОАО «ЖД».