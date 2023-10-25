На Забайкальской железной дороге начнут курсировать беспересадочные вагоны сообщением Хабаровск – Благовещенск – Хабаровск

10:07

Прямые беспересадочные вагоны сообщением Хабаровск – Благовещенск – Хабаровск будут запущены АО «ФПК» на Забайкальской железной дороге.

Ежедневно с 12 декабря из Хабаровска группа вагонов будет следовать в составе поезда № 325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри, а затем – в составе поезда № 686 Белогорск – Благовещенск. В обратном направлении, из Благовещенска, с 13 декабря вагоны будут следовать сначала в составе поезда № 685 сообщением Благовещенск – Белогорск, затем – в составе поезда № 326 Нерюнгри – Хабаровск.

Беспересадочная группа будет сформирована из 4 купейных и 4 плацкартных вагонов с возможностью провоза животных.

Также на этом направлении продолжает курсирование фирменный поезд № 35/36 сообщением Хабаровск – Благовещенск.

Получить больше информации и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.