Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Забайкальской железной дороге начнут курсировать беспересадочные вагоны сообщением Хабаровск – Благовещенск – Хабаровск

2023-10-25 10:07
На Забайкальской железной дороге начнут курсировать беспересадочные вагоны сообщением Хабаровск – Благовещенск – Хабаровск
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Прямые беспересадочные вагоны сообщением Хабаровск – Благовещенск – Хабаровск будут запущены АО «ФПК» на Забайкальской железной дороге.

Ежедневно с 12 декабря из Хабаровска группа вагонов будет следовать в составе поезда № 325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри, а затем – в составе поезда № 686 Белогорск – Благовещенск. В обратном направлении, из Благовещенска, с 13 декабря вагоны будут следовать сначала в составе поезда № 685 сообщением Благовещенск – Белогорск, затем – в составе поезда № 326 Нерюнгри – Хабаровск.

Беспересадочная группа будет сформирована из 4 купейных и 4 плацкартных вагонов с возможностью провоза животных.

Также на этом направлении продолжает курсирование фирменный поезд № 35/36 сообщением Хабаровск – Благовещенск.

Получить больше информации и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru