2023-10-24 13:26
В январе-сентябре 2023 года 19 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Горьковской железной дороги
За январь-сентябрь 2023 года на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали специализированную помощь оказали более 19 тыс. маломобильным пассажирам, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (4167 человек), Киров (3584), Казань (2064) и Ижевск (1351).

Работники Центра содействия мобильности ОАО «ЖД» встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд, при необходимости предоставляют пассажиру кресло-коляску, а также помогают с транспортировкой багажа.

Напомним: заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по тел.: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг.

Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

