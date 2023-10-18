Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные поезда из Екатеринбурга, Тюмени и Перми назначены на ноябрьские праздники на Свердловской железной дороге

2023-10-18 10:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период выходных и праздничных дней в ноябре на СвЖД назначены дополнительные поезда дальнего следования. Составы формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК») будут курсировать по наиболее популярным направлениям:

Номер поезда

Маршрут

Дата отправления

246

Челябинск – Санкт-Петербург (через Екатеринбург, Пермь)

27 октября

192

Санкт-Петербург – Екатеринбург (через Пермь)

29 октября

191

Екатеринбург – Санкт-Петербург (через Пермь)

31 октября

247

Челябинск – Санкт-Петербург (через Екатеринбург, Пермь)

1 ноября

246

Санкт-Петербург – Челябинск (через Пермь, Екатеринбург)

2 ноября

209

Пермь – Москва

2 ноября

248

Санкт-Петербург – Екатеринбург (через Пермь)

3 ноября

210

Москва – Тюмень (через Пермь, Екатеринбург)

3 ноября

221

Тюмень – Оренбург (через Екатеринбург)

3 ноября

222

Оренбург – Тюмень (через Екатеринбург)

5 ноября

211

Тюмень – Москва (через Екатеринбург, Пермь)

5 ноября

249

Екатеринбург – Санкт-Петербург (через Пермь)

5 ноября

212

Москва – Пермь

7 ноября

250

Санкт-Петербург – Челябинск (через Пермь, Екатеринбург)

7 ноября

Приобрести билеты, получить подробную информацию о стоимости проезда и графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

