Дополнительные поезда из Екатеринбурга, Тюмени и Перми назначены на ноябрьские праздники на Свердловской железной дороге

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период выходных и праздничных дней в ноябре на СвЖД назначены дополнительные поезда дальнего следования. Составы формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК») будут курсировать по наиболее популярным направлениям:
|
Номер поезда
|
Маршрут
|
Дата отправления
|
246
|
Челябинск – Санкт-Петербург (через Екатеринбург, Пермь)
|
27 октября
|
192
|
Санкт-Петербург – Екатеринбург (через Пермь)
|
29 октября
|
191
|
Екатеринбург – Санкт-Петербург (через Пермь)
|
31 октября
|
247
|
Челябинск – Санкт-Петербург (через Екатеринбург, Пермь)
|
1 ноября
|
246
|
Санкт-Петербург – Челябинск (через Пермь, Екатеринбург)
|
2 ноября
|
209
|
Пермь – Москва
|
2 ноября
|
248
|
Санкт-Петербург – Екатеринбург (через Пермь)
|
3 ноября
|
210
|
Москва – Тюмень (через Пермь, Екатеринбург)
|
3 ноября
|
221
|
Тюмень – Оренбург (через Екатеринбург)
|
3 ноября
|
222
|
Оренбург – Тюмень (через Екатеринбург)
|
5 ноября
|
211
|
Тюмень – Москва (через Екатеринбург, Пермь)
|
5 ноября
|
249
|
Екатеринбург – Санкт-Петербург (через Пермь)
|
5 ноября
|
212
|
Москва – Пермь
|
7 ноября
|
250
|
Санкт-Петербург – Челябинск (через Пермь, Екатеринбург)
|
7 ноября
Приобрести билеты, получить подробную информацию о стоимости проезда и графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.