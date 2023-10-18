Дополнительные поезда из Екатеринбурга, Тюмени и Перми назначены на ноябрьские праздники на Свердловской железной дороге

Дополнительные поезда из Екатеринбурга, Тюмени и Перми назначены на ноябрьские праздники на Свердловской железной дороге

10:49

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период выходных и праздничных дней в ноябре на СвЖД назначены дополнительные поезда дальнего следования. Составы формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК») будут курсировать по наиболее популярным направлениям:

Номер поезда Маршрут Дата отправления 246 Челябинск – Санкт-Петербург (через Екатеринбург, Пермь) 27 октября 192 Санкт-Петербург – Екатеринбург (через Пермь) 29 октября 191 Екатеринбург – Санкт-Петербург (через Пермь) 31 октября 247 Челябинск – Санкт-Петербург (через Екатеринбург, Пермь) 1 ноября 246 Санкт-Петербург – Челябинск (через Пермь, Екатеринбург) 2 ноября 209 Пермь – Москва 2 ноября 248 Санкт-Петербург – Екатеринбург (через Пермь) 3 ноября 210 Москва – Тюмень (через Пермь, Екатеринбург) 3 ноября 221 Тюмень – Оренбург (через Екатеринбург) 3 ноября 222 Оренбург – Тюмень (через Екатеринбург) 5 ноября 211 Тюмень – Москва (через Екатеринбург, Пермь) 5 ноября 249 Екатеринбург – Санкт-Петербург (через Пермь) 5 ноября 212 Москва – Пермь 7 ноября 250 Санкт-Петербург – Челябинск (через Пермь, Екатеринбург) 7 ноября

Приобрести билеты, получить подробную информацию о стоимости проезда и графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.