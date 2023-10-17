С 19 октября на станции Тестовская МЦД-1 пригородные поезда будут останавливаться у временных деревянных платформ

10:23

С 19 октября на остановочном пункте Тестовская Белорусского направления Московской железной дороги пригородные поезда, в том числе МЦД-1, будут останавливаться у временных деревянных платформ. Это необходимо для проведения работ по реконструкции пассажирской инфраструктуры. Временные платформы оборудованы навесами для защиты от осадков, навигацией. Для перехода с одной платформы на другую возведен крытый временный мост из металлоконструкций. Выход в город организован с платформы на Москву.

В ходе реконструкции на Тестовской будут возведены 3 новые платформы, с навесами на всю длину для защиты от осадков, у которых станут останавливаться поезда МЦД-1, дальние пригородные и экспрессы до Одинцово и Усово. Для прохода на платформы построят два подземных вестибюля, один из которых – со стороны Шмитовского проезда, будет обеспечивать удобный проход на станцию для жителей ближайших районов и пересадку на МЦК. Спуски с платформ оборудуют эскалаторами и лифтами. Существующий тоннель станет транзитным.

Параллельно на МЦД-1 ведется реконструкция остановочного пункта Беговая. Здесь построят три новые платформы для МЦД-1 и МЦД-4, а также конкорс, который будет интегрирован с метрополитеном. Благодаря этому пассажиры смогут совершать пересадку между двумя диаметрами и метро без выхода на улицу, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.