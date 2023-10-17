Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 19 октября на станции Тестовская МЦД-1 пригородные поезда будут останавливаться у временных деревянных платформ

2023-10-17 10:23
С 19 октября на станции Тестовская МЦД-1 пригородные поезда будут останавливаться у временных деревянных платформ
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 19 октября на остановочном пункте Тестовская Белорусского направления Московской железной дороги пригородные поезда, в том числе МЦД-1, будут останавливаться у временных деревянных платформ. Это необходимо для проведения работ по реконструкции пассажирской инфраструктуры. Временные платформы оборудованы навесами для защиты от осадков, навигацией. Для перехода с одной платформы на другую возведен крытый временный мост из металлоконструкций. Выход в город организован с платформы на Москву.

В ходе реконструкции на Тестовской будут возведены 3 новые платформы, с навесами на всю длину для защиты от осадков, у которых станут останавливаться поезда МЦД-1, дальние пригородные и экспрессы до Одинцово и Усово. Для прохода на платформы построят два подземных вестибюля, один из которых – со стороны Шмитовского проезда, будет обеспечивать удобный проход на станцию для жителей ближайших районов и пересадку на МЦК. Спуски с платформ оборудуют эскалаторами и лифтами. Существующий тоннель станет транзитным.

Параллельно на МЦД-1 ведется реконструкция остановочного пункта Беговая. Здесь построят три новые платформы для МЦД-1 и МЦД-4, а также конкорс, который будет интегрирован с метрополитеном. Благодаря этому пассажиры смогут совершать пересадку между двумя диаметрами и метро без выхода на улицу, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru