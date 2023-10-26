В ноябрьские праздники дополнительные поезда свяжут Самару, Ульяновск, Пензу и Саранск с Москвой

На период празднования Дня народного единства холдинг «ЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Самарой, Ульяновском, Пензой, Саранском и Москвой.
Всего с 1 по 7 ноября 2023 года будут курсировать 4 дополнительных пассажирских поезда:
Время указано местное.
Получить подробную информацию о графике движения поезда, стоимости билетов, а также оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» или с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.