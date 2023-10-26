В ноябрьские праздники дополнительные поезда свяжут Самару, Ульяновск, Пензу и Саранск с Москвой

В ноябрьские праздники дополнительные поезда свяжут Самару, Ульяновск, Пензу и Саранск с Москвой

11:51

На период празднования Дня народного единства холдинг «ЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Самарой, Ульяновском, Пензой, Саранском и Москвой.

Всего с 1 по 7 ноября 2023 года будут курсировать 4 дополнительных пассажирских поезда:

№ 267/268 Самара – Москва и обратно (из Самары 3 ноября в 01:10, обратно из Москвы 3 ноября в 23:26);

№ 287/288 Ульяновск – Москва и обратно (из Ульяновска 2 и 6 ноября в 21:31, обратно из Москвы 3 и 7 ноября в 15:26);

№ 252/251 Москва – Пенза и обратно (из Москвы 3 ноября в 22:25, из Пензы 6 ноября в 15:24);

№ 230/229 Москва – Саранск и обратно (из Москвы 4 ноября в 02:05, из Саранска 6 ноября в 16.53).

Время указано местное.

Получить подробную информацию о графике движения поезда, стоимости билетов, а также оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» или с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.