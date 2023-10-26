Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый поезд № 27/28 сообщением Владивосток – Благовещенск начнет курсировать с декабря 2023 года

2023-10-26 10:09
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для жителей Дальневосточного федерального округа вводится в обращение круглогодичный поезд № 27/28 сообщением Владивосток – Благовещенск. Он начнет курсировать в соответствии с разработанным ОАО «ЖД» и АО «ФПК» новым графиком движения поездов на 2023/2024 годы, который вступит в силу 10 декабря в 00:00 по московскому времени.

Всего в графике предусмотрено курсирование 490 пар пассажирских поездов. Более половины из них имеют категорию «скорый» и «скоростной».

Новые поезда появятся сразу в нескольких регионах страны. Так, Владивосток с Москвой свяжет новый поезд № 9/10. В его составе предусмотрены беспересадочные вагоны по маршрутам Томск – Москва, Новосибирск – Владивосток, Томск – Владивосток и Новокузнецк – Владивосток.

Приобретать билеты можно уже сейчас в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» или с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

Отдельно утвержден план организации туристических перевозок на 2024 год. Вся информация о них размещена на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

