Тюбинг, саженцы и Андреевский флаг: 22 тыс. предметов вернулись владельцам благодаря онлайн-сервису поиска забытых вещей

2021-08-13 12:32
Порядка 22 тыс. вещей, оставленных в поездах дальнего следования, вернулись владельцам за 7 месяцев 2021 года благодаря онлайн-сервису «Федеральной пассажирской компании» (дочернее общество ОАО «ЖД»). Это в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (тогда в поездах было обнаружено чуть более 10,7 тыс. вещей).

Специальный сервис поиска вещей помогает находить потерянные предметы и возвращать их владельцам с марта 2019 года. Всего с момента его запуска к пассажирам вернулось почти 60 тыс. оставленных в поездах предметов.

Чаще всего в поездах забывают головные уборы, предметы одежды, косметические принадлежности, документы, гаджеты, а также детские игрушки. Иногда находки имеют сезонный характер. К примеру, зимой в поездах обнаруживали тюбинг, коньки, пуховый платок и термос. Весной работники поездных бригад находили в вагонах саженцы цветов, а среди находок летнего периода – гамак, сумка-холодильник, пляжный зонт, наборы удочек и даже Андреевский флаг.

Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «ЖД» или по адресу lost.fpc.ru. В заявке нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Пассажиры часто оставляют благодарности за помощь в поиске пропаж. По их словам, при помощи сервиса возврат пропавших вещей становится быстрым и удобным. Кроме того, пользователи услуги отмечают профессионализм и добросовестный труд работников поездных бригад, а также их внимательное отношение.

