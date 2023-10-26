В Пермском крае на зимний сезон отменяются дополнительные остановки ряда пригородных поездов вблизи коллективных садов

09:44

С 30 октября 2023 года по 31 марта 2024 года для некоторых пригородных поездов в Пермском регионе СвЖД отменяются дополнительные, действовавшие в пиковый сезон, остановки на небольших остановочных пунктах (о. п.) вблизи дачных поселков и коллективных садов. Расписание движения поездов при этом не изменится. Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания» (ППК).

На направлении Пермь-2 – Углеуральская для поездов:

№№ 6264/6269, 6266/6265, 6262/6261, 6263, 6272/6271, 6296/6295, 6291 отменяется остановка на о. п. 25 км;

№№ 6264, 6266/6265, 6262/6261, 6263, 6272/6271 отменяется остановка на о. п. 66 км;

№ 6268/6267 отменяется остановка на о. п. Пасечный Хутор, о. п. 56 км, о. п. Мальцево, о. п. Полетаенки, о. п. Канюки, о. п. Косьвинский.

На направлении Углеуральская – Кизел – Парк Калийная для поездов:

№№ 6266/6265, 6262/6261, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908 отменяется остановка на о. п. Пост 150 км.

На направлении Пермь-2 – Чусовская для поездов:

№ 6205 отменяется остановка на о. п. Казарма 30 км;

№№ 6202/6203, 6204/6205, 6206/6201, 6221 отменяется остановка на о. п. Залесная, о. п. Лесная Поляна;

№№ 6202/6203, 6205, 6206 отменяется остановка на о. п. 101 км;

№№ 6205, 6206 отменяется остановка на о. п. 120 км;

№" 6220/6219, 6202/6203, 6204/6205, 6206/6201, 6221 отменяется остановка на о. п. Каменка.

На направлении Верещагино – Балезино для поездов:

№№ 7153/7156, 7155/7152 отменяется остановка на о. п. Ключевское, о. п. Хрустали и о. п. Лып.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в графике движения пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.