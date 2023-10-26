В Пермском крае на зимний сезон отменяются дополнительные остановки ряда пригородных поездов вблизи коллективных садов

С 30 октября 2023 года по 31 марта 2024 года для некоторых пригородных поездов в Пермском регионе СвЖД отменяются дополнительные, действовавшие в пиковый сезон, остановки на небольших остановочных пунктах (о. п.) вблизи дачных поселков и коллективных садов. Расписание движения поездов при этом не изменится. Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания» (ППК).
На направлении Пермь-2 – Углеуральская для поездов:
На направлении Углеуральская – Кизел – Парк Калийная для поездов:
На направлении Пермь-2 – Чусовская для поездов:
На направлении Верещагино – Балезино для поездов:
Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в графике движения пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.