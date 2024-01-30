В 2023 году Горьковская железная дорога вернула пассажирам более 5 тыс. забытых вещей

09:30

В 2023 году работники Горьковской железной дороги нашли и вернули 5,2 тыс. оставленных пассажирами предметов. За это время в поездах дальнего следования чаще всего забывали документы, различные гаджеты, одежду и аксессуары.

Для того чтобы воспользоваться услугой по поиску забытых в поезде вещей, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД». В ней пассажир указывает свои имя, номер билета и паспорта, телефон и электронную почту. Также потребуется составить описание забытого предмета и указать предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен. В сервисе уже загружены фотографии найденных вещей с привязкой к местам в вагоне, поэтому, если обнаружится совпадение, пассажир увидит эти фото и сможет опознать свою вещь. После этого пассажир получит информацию о месте ее нахождения и сможет забрать свой потерянный предмет.

Поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с даты начала поездки на поезде дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.