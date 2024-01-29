В 2023 году специализированную помощь на вокзалах Свердловской магистрали получили свыше 17 тыс. маломобильных пассажиров

14:06

Более 17 тыс. пассажиров с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения получили специализированную помощь на вокзалах Свердловской железной дороги в 2023 году (рост – 19%). Маломобильным пассажирам на вокзалах и станциях российских железных дорог бесплатно оказывается помощь в высадке и посадке в поезд, перемещении ручной клади и багажа, оформлении билетов, а также в сопровождении по территории (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункт, платформы).

Чтобы отрабатывать поступающие в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» (ЦСМ) заявки, на основных вокзалах постоянно дежурят его сотрудники. Для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья на небольших станциях и остановочных пунктах туда направляют мобильные бригады с креслами-колясками, носилками, переносными пандусами и др.

В 2023 году маломобильные пассажиры чаще всего пользовались услугой помощи и сопровождения на вокзальных комплексах Екатеринбург (обработано более 6 тыс. заявок), Тюмень (около 5 тыс.) и Пермь-2 (свыше 2 тыс.). Действия сотрудников СвЖД при оказании специализированной помощи заслужили высокую оценку пассажиров: в адрес Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов поступило более 80 благодарностей.

ЦСМ ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно по тел.: 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам».

Отметим: в ОАО «РЖД» налажено взаимодействие с общественными объединениями инвалидов, чтобы при проведении работ по адаптации инфраструктуры для маломобильных граждан можно было бы учитывать их пожелания. Так, в 2023 году выполнено устройство тактильных напольных направляющих в здании и тоннелях вокзала Екатеринбург и здании вокзала Первоуральск, на привокзальной площади вокзала Пермь-2. В планах на 2024 год – открытие специализированных залов ожидания, учитывающих все потребности людей с инвалидностью, на вокзалах Екатеринбург и Тюмень, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.